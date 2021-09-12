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Четверть бюджета российских семей уходит на образование детей

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 01:31
Общество
Четверть бюджета российских семей уходит на образование детей
gov-murman.ru

Москва, 12 сентября. Родители из 37 российских городов приняли участие в исследовании, которое показало, что они вкладывают в обучение детей четверть семейного бюджета.

Большая часть россиян заявили, что готовы тратить на образование детей еще больше денег. Согласно исследованию, доля трат на обучение детей попадает в первую тройку расходных статей бюджета. Об этом рассказала член Совфеда Ольга Епифанцева, передают «Известия».

«В ходе всероссийского опроса, проведенного накануне «Дня знаний», родители оценили расходы на хорошее и разностороннее образование одного ребенка с раннего детства до выпуска из вуза почти в 1,8 млн рублей», — сказала она.

В среднем расходы на образование составляют 22% от семейного бюджета. Больше всего денег тратят в Москве и Петербурге. Недалеко ушли жители Астрахани и Краснодара.

Однако несмотря на такие вложения, 37% жителей страны считают, что эти инвестиции не должны окупаться. Среди респондентов 32% в качестве возврата вложений ожидают моральное удовлетворение и успехи детей, а 16% думают, что вложения не окупятся.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал современное образование ключом к процветанию государства. Как отметил Жириновский, сейчас российская система образования десятилетиями готовит людей к профессиям, которые уже не существуют или скоро могут исчезнуть. При этом новинки и свежие тренды просто игнорируются.

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