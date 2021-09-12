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Банк России и брокеры подготовят курсы для начинающих инвесторов

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 01:23
Экономика
Банк России и брокеры подготовят курсы для начинающих инвесторов
pixabay.com

Москва, 12 сентября. Московская биржа, брокерские компании и банки ведут разработку курсов для инвесторов-новичков.

Участники фондового рынка сообщили «Известиям», что данные учебные материалы помогут неопытным инвесторам успешно сдать тест и получить доступ к сложным инвестпродуктам. Часть брокеров рассказала, что уже готова к запуску тестирования с 1 октября или раньше.

Эксперты уверены, что предстоящий «экзамен» станет своего рода очистным механизмом. По их мнению, он снизит мисселинг и обеспечит повышение качества фондового рынка России.

Банк России сообщил газете, что основной задачей тестирования является предотвращение новичками необдуманных шагов по покупке сложных и высокорисковых финансовых продуктов и инструментов. Нововведение поможет начинающим инвесторам изучить азы рынка и соответствующие инструменты.

Ранее эксперт рассказал о нюансах формирования инвестиционного портфеля в 2021 году. Квалифицированный инвестор Андрей Мозоль в беседе с ФАН поделился секретами вложения средств.

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банк россии инвестиции фондовый рынок
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