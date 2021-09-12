Банк России и брокеры подготовят курсы для начинающих инвесторов

Москва, 12 сентября. Московская биржа, брокерские компании и банки ведут разработку курсов для инвесторов-новичков.

Участники фондового рынка сообщили «Известиям», что данные учебные материалы помогут неопытным инвесторам успешно сдать тест и получить доступ к сложным инвестпродуктам. Часть брокеров рассказала, что уже готова к запуску тестирования с 1 октября или раньше.

Эксперты уверены, что предстоящий «экзамен» станет своего рода очистным механизмом. По их мнению, он снизит мисселинг и обеспечит повышение качества фондового рынка России.

Банк России сообщил газете, что основной задачей тестирования является предотвращение новичками необдуманных шагов по покупке сложных и высокорисковых финансовых продуктов и инструментов. Нововведение поможет начинающим инвесторам изучить азы рынка и соответствующие инструменты.

Ранее эксперт рассказал о нюансах формирования инвестиционного портфеля в 2021 году. Квалифицированный инвестор Андрей Мозоль в беседе с ФАН поделился секретами вложения средств.