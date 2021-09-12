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Наука
МРТ заменит биопсию костного мозга во время диагностики лейкоза
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МРТ заменит биопсию костного мозга во время диагностики лейкоза

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 01:28
Наука
МРТ заменит биопсию костного мозга во время диагностики лейкоза
pixabay.com  /  jarmoluk

Москва, 12 сентября. Врачи смогли диагностировать острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) у детей при помощи аппарата МРТ,

Медики Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева с учеными Philips Clinical Science оценили количественное соотношение жировых клеток и воды в костном мозге маленьких пациентов и установили заболевание, которое, как правило, приходится выявлять при помощи биопсии, передают «Известия».

Эксперты, опрошенные изданием, согласны с высокой точностью и безопасностью метода, однако считают, что не всегда уменьшение доли жировой ткани может говорить об ОЛЛ. Еще один плюс этого способа — безболезненность, которая играет важную роль при работе с детьми. Для биопсии дети сталкиваются с болезненной пункцией костного мозга.

Американские ученые разработали маски для лица, которые определяют, заражен ли пациент коронавирусом. Для этого в ткань поместили датчик, анализирующий показатели дыхания.

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дети мрт лейкоз
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