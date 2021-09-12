Журналист Медведев сообщил об обломках БПЛА на месте взрыва в Донецке

Донецк, 12 сентября. На месте взрыва нефтебазы в Донецке обнаружили обломки БПЛА, спровоцировавшего инцидент, заявил донецкий журналист Георгий Медведев.

Специалисты уже собрали части летательного аппарата для изучения, сообщил журналист в беседе с Федеральным агентством новостей.

«Стало понятно, что это не случайность. В последствии выяснилось, что это диверсия, так как на месте были обнаружены обломки БПЛА», — сказал он.

Можно предположить уже на этом этапе, что для атаки был выбран объект гражданской инфраструктуры, и для ДНР нет никаких глобальных последствий, уверен Медведев. Украина всю неделю наносит удары по гражданским объектам. Например, попал под обстрел центр города Докучаевска, в результате которого пострадали двое местных жителей, напомнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что взрыв прогремел в Кировском районе города, загорелось госпредприятие «Топливная компания «Нефтебаза». Информации о пострадавших или жертвах пока что не поступало, на месте работают спецслужбы.