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Пушков назвал «сотрясанием воздуха» угрозы посла США в адрес России
Политика
Пушков назвал «сотрясанием воздуха» угрозы посла США в адрес России
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 11 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы посла США на Украине Джона Хербста в адрес Москвы.

Член Совфеда в своем Telegram-канале с иронией отметил, что американский дипломат «сильно переживает» за Украину. По его словам, послом в Киеве быть вредно: это мешает трезво смотреть на вещи.

«Хербст сам придумывает несуществующие угрозы и сам же их героически отбивает угрозами в адрес России», — подчеркнул Пушков.

Сенатор задался вопросом о том, кому в голову может прийти насильное присоединение Украины. Киев в текущем состояние не нужен ни НАТО, ни ЕС, отметил он. При этом другого состояния у украинской стороны не предвидится.

«Так что угрозы Хербста - мимо цели, в пустоту. Сотрясение воздуха», — заключил Пушков.

Ранее Хербст пригрозил Москве ограничительными мерами. По его словам, «российская агрессия» якобы представляет угрозу для Украины.

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украина пушков посол сша хербст
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