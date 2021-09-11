Джефф Безос инвестировал в занимающийся продлением жизни стартап

Вашингтон, 11 сентября. Глава Amazon Джефф Безос стал инвестором стартапа Altos Labs. Работники этого проекта разрабатывают технологии, которые позволяют избежать смерти.

Стало известно, что американский миллиардер вложил в этот проект достаточно много денег. Ученые Altos Labs проводят исследование старения и разрабатывают технологию, благодаря которой будет возможно перепрограммировать клетки человека, чтобы победить этот процесс.

Стартап сейчас набирает штат специалистов. Им обещают зарплату в один миллион долларов. Основатели программы уверяют, что человеческую жизнь возможно продлить на 50 лет.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России недавно объявило о начале грантовых конкурсов для компаний и проекторов в сфере IT, которые внедряют цифровые решения. Сумма этой поддержки составляет 3,8 млрд рублей, передает RT.