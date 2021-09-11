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Джефф Безос инвестировал в занимающийся продлением жизни стартап
Технологии
Джефф Безос инвестировал в занимающийся продлением жизни стартап
wikipedia.org  /  Seattle City Council from Seattle / CC BY 2.0

Вашингтон, 11 сентября. Глава Amazon Джефф Безос стал инвестором стартапа Altos Labs. Работники этого проекта разрабатывают технологии, которые позволяют избежать смерти.

Стало известно, что американский миллиардер вложил в этот проект достаточно много денег. Ученые Altos Labs проводят исследование старения и разрабатывают технологию, благодаря которой будет возможно перепрограммировать клетки человека, чтобы победить этот процесс.

Стартап сейчас набирает штат специалистов. Им обещают зарплату в один миллион долларов. Основатели программы уверяют, что человеческую жизнь возможно продлить на 50 лет.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России недавно объявило о начале грантовых конкурсов для компаний и проекторов в сфере IT, которые внедряют цифровые решения. Сумма этой поддержки составляет 3,8 млрд рублей, передает RT.

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