Орбиту МКС подняли на 750 метров перед съемками фильма «Вызов»

Москва, 11 сентября. Высоту орбиты МКС перед прибытием в октябре корабля «Союз МС-19» подняли на 750 метров.

На этом корабле прибудет экипаж для съемки на орбите первого художественного фильма «Вызов». В честь этого ее высота была подкорректирована, передают в пресс-службе Роскосмоса.

Ради увеличения высоты двигатели модуля «Звезда» запустили на 31 секунду. Маневр приурочен к прибытию корабля 5 октября. На его борту будут находиться космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые будут задействованы в создании кинокартины. Недавно стало известно, что команда успешно сдала предполетные испытания.

Работу Международной космической станции собираются завершить к 2028 году. Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции уже с 2025 года, передает «Парламентская газета».