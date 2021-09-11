Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 00:05
00:04
Происшествия
Журналист Медведев сообщил об обломках БПЛА на месте взрыва в Донецке
00:00
Общество
Милонов обратится в ЕСПЧ из-за отказа шведской семье назвать ребенка Владимир Путин
23:59
Политика
Пушков назвал «сотрясанием воздуха» угрозы посла США в адрес России
23:57
Технологии
Джефф Безос инвестировал в занимающийся продлением жизни стартап
23:42
Общество
Орбиту МКС подняли на 750 метров перед съемками фильма «Вызов»
23:40
Наука
Лингвисты СПбГУ выпустили словарь ковидных пословиц
23:20
Спорт
Украинские болельщики устроили провокационную акцию во время игры против России
23:15
Спорт
Организаторы объявят место проведения вторых Игр стран СНГ до конца года
22:59
Общество
Фильм «Событие» завоевал «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале
22:56
Общество
Диетолог Гинзбург назвал продлевающие жизнь витамины
Все новости

Лингвисты СПбГУ выпустили словарь ковидных пословиц
Наука
Лингвисты СПбГУ выпустили словарь ковидных пословиц
pixabay.com

Санкт-Петербург, 11 сентября. Современные лингвисты увековечили пандемию в актуальном словаре, сообщается на сайте Санкт-Петербургского государственного университета.

Профессор кафедры славянской филологии СПбГУ Валерий Мокиенко и профессор Грайфсвальдского университета Харри Вальтер создали «Словарь русских ковидных антипословиц-карантинок», который стал составляющей частью академического «Словаря русского языка коронавирусной эпохи», передают «Невские Новости».

«Такие антипословицы — это картина ковидного мира в зеркале русского языка», — считает профессор СПбГУ Валерий Мокиенко.

В сборник вошли такие выражения, как «Дружба дружбой, а полтора метра врозь», «Один в поле не болен» и другие. Недавно ученые сделали еще одно впечатляющее исследование, которое выявило связь между звучанием человеческого имени и сексуальностью человека: максимальная привлекательность человека достигается именами, начинающимися на буквы «О» и «А».

Недавно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предстоящие выборы никак не повлияют на эпидемиологическую ситуацию в России. Будут предприняты все меры предосторожности, информирует «Парламентская газета».

Вернуться назад

Все новости / Наука / Лингвисты СПбГУ выпустили словарь ковидных пословиц
словарь пандемия лингвисты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru