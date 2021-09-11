Лингвисты СПбГУ выпустили словарь ковидных пословиц

Санкт-Петербург, 11 сентября. Современные лингвисты увековечили пандемию в актуальном словаре, сообщается на сайте Санкт-Петербургского государственного университета.

Профессор кафедры славянской филологии СПбГУ Валерий Мокиенко и профессор Грайфсвальдского университета Харри Вальтер создали «Словарь русских ковидных антипословиц-карантинок», который стал составляющей частью академического «Словаря русского языка коронавирусной эпохи», передают «Невские Новости».

«Такие антипословицы — это картина ковидного мира в зеркале русского языка», — считает профессор СПбГУ Валерий Мокиенко.

В сборник вошли такие выражения, как «Дружба дружбой, а полтора метра врозь», «Один в поле не болен» и другие. Недавно ученые сделали еще одно впечатляющее исследование, которое выявило связь между звучанием человеческого имени и сексуальностью человека: максимальная привлекательность человека достигается именами, начинающимися на буквы «О» и «А».

Недавно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предстоящие выборы никак не повлияют на эпидемиологическую ситуацию в России. Будут предприняты все меры предосторожности, информирует «Парламентская газета».