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Украинские болельщики устроили провокационную акцию во время игры против России
Спорт
Украинские болельщики устроили провокационную акцию во время игры против России
Global Look Press  /  x99/ZUMAPRESS.com

Гданьск, 11 сентября. Болельщики сборной Украины организовали демарш во время матча собственной команды против России в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу.

Спортивный обозреватель из Польши Якуб Бальцерски сообщил об этой провокационной акции. Команды провели встречу в польском городе Гданьске. Украинские болельщики во время гимна России повернулись спиной к площадке, передает «ПолитРоссия».

Однако этим все и закончилось. Во время игры фанаты национальной команды Украины вели себя спокойно. При этом украинские спортсмены не стали ухудшать обстановку. Волейболисты обеих сборных перед матчем с уважением прослушали оба гимна и официально поприветствовали друг друга перед игрой.

Сам матч закончился победой России со счетом 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22). Самым результативным игроком стал Егор Клюка. Он набрал 21 очко.

Президент Федерации волейбола Украины (ФВУ) Михаил Мельник ранее заявил, что национальной команде нужно было сосредоточиться на своих действиях в этой игре. По его мнению, сборная России доказала свою силу во время Олимпиады, завоевав серебряные награды, сообщает RT.

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