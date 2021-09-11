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Организаторы объявят место проведения вторых Игр стран СНГ до конца года

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 23:15
Спорт
Организаторы объявят место проведения вторых Игр стран СНГ до конца года
pixabay.com  /  CrispSpaces

Москва, 11 сентября. Место проведения следующих Игр стран СНГ будет объявлено до конца 2021 года. Информацию об этом сообщил заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

По его словам, проведение Игр будет происходить поочередно между странами, которые входят в состав СНГ. Решение, кто следующим пример вторые Игры, будет объявлено до нового года.

Также он надеется, что после стран, входящих в содружество, спортивные мероприятия в рамках Игр вернутся в Россию, и это станет доброй традицией.

Первые в истории Игры стран СНГ состоялись в Казани с 4 по 11 сентября. В них приняли участие спортсмены из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Российская сборная заняла первое место в медальном зачете.

Недавно мужская сборная России по волейболу обыграла команду Украины и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Подопечные Туомаса Саммельвуо победили соперников со счетом 3:1, передает RT.

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кадыров спорт игры стран снг
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