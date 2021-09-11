Фильм «Событие» завоевал «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале

Венеция, 11 сентября. Картина французского кинорежиссера Одри Дивана «Событие» стала обладателем высшей награды Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва».

За главную награду боролись сразу 21 картины. Среди них было четыре российских фильма. «Серебряного льва» присудили Джейну Кэмпиону в номинации «Лучшая режиссура». Американец получи приз за драму «Сила собаки».

Кинокартина «Рука Бога» получила гран-при жюри. Режиссером фильма выступил Паоло Соррентино. «Кубок Вольпи» завоевал Джон Аркилла в номинации «Лучший актер» за роль в «На работе: пропавшие 8», постановщиком которого стала Эрика Матти. «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль выиграла Пенелопа Круз, снявшись в картине «Параллельные матери».

Венецианский кинофестиваль проводится ежегодно. Традиционно церемония награждения прошла на главной площадке старейшего киносмотра на острове Лидо.

Недавно стало известно, что онлайн-кинотеатр IVI начал показ документального фильма «Пока живы — будем жить» с 10 сентября, передает RT.