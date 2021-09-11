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Машина сбила мать с ребенком на тротуаре в Москве

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 00:02
Происшествия
Машина сбила мать с ребенком на тротуаре в Москве
vk.com  /  группа ВКонтакте «Дорожный инспектор»

Москва, 12 сентября. Автомобиль «Тойота Королла» наехал на идущих по тротуару мать с пятилетним сыном.

Пострадавших госпитализировали с травмами: у мамы открытая черепно-мозговая травма, у малыша — ушиб брюшной области. Врачам предстоит установить окончательные диагнозы.

ДТП произошло на улице 2-я Владимирская у дома 64, передает ГИБДД Москвы. Водитель пройдет процедуру освидетельствования на состояние опьянения. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

В Новосибирске сегодня тоже случилась автоавария. Машина скорой помощи воспламенилась прямо по пути к месту вызова. При этом водитель и медик не пострадали.

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