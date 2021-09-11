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Захарова сообщила о подтвержденном вмешательстве США в дела России

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 22:35
Спорт
Захарова сообщила о подтвержденном вмешательстве США в дела России
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 11 сентября. Вмешательство Вашингтона во внутренние дела и выборы России подтверждено документально, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Недавно посла США Джона Салливана вызвали в Министерство иностранных дел РФ. Дипломату сообщили, что Москва имеет доказательства нарушения законодательства России американскими цифровыми компаниями. По мнению дипведомства, такие действия недопустимы.

Захарова уточнила, что Россия на конкретных примерах показала Вашингтону, как американские интернет-ресурсы с территории США вмешиваются во внутренние дела России. По ее словам, эти платформы принадлежат и модерируются американскими компаниями. Официальный представитель МИД РФ сделала соответствующее заявление во время эфира на канале в YouTube «Соловьев Live». Захарова также подчеркнула, что Вашингтон еще никак не прокомментировал визит Салливана в министерство.

Официальный представитель МИД России недавно обнародовала информацию о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном. По ее словам, техническая поддержка приложения осуществляется с территории США, передает RT.

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