Сборная России одержала победу над Украиной и вышла в 1/4 финала ЧЕ

Гданьск, 11 сентября. Российские волейболисты в 1/8 финала чемпионата Европы обыграли национальную команду Украины. Игра закончилась со счетом 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22).

Матч прошел в Гданьске на стадионе «Эрго Арена». Егор Клюка заработал 21 очко и стал самым результативным в составе сборной России. Он на свой счет записал четыре эйса и два результативных блока. Дмитрий Волков отличился 14 раз, а Ярослав Подлесных принес команде 14 баллов.

В 1/4 финала сборная России проведет матч с победителем в игре между национальными командами Польши и Финляндии. Эта игра уже началась на этой же площадке. Четвертьфинал состоится в Гданьске 14 сентября.

Во время группового этапа сборная России потерпела лишь одно поражение в матче против Турции. Встреча закончилась со счетом 1:3. Однако это не помешало национальной команде занять вторую строчку. На первом месте расположилась сборная Нидерландов.

Сборная Украины могла получить 10 млн гривен за победу над Россией. Эта сумма равна около 27 млн рублей. Соответствующей информацией поделился RT.