Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 00:04
00:04
Происшествия
Журналист Медведев сообщил об обломках БПЛА на месте взрыва в Донецке
00:00
Общество
Милонов обратится в ЕСПЧ из-за отказа шведской семье назвать ребенка Владимир Путин
23:59
Политика
Пушков назвал «сотрясанием воздуха» угрозы посла США в адрес России
23:57
Технологии
Джефф Безос инвестировал в занимающийся продлением жизни стартап
23:42
Общество
Орбиту МКС подняли на 750 метров перед съемками фильма «Вызов»
23:40
Наука
Лингвисты СПбГУ выпустили словарь ковидных пословиц
23:20
Спорт
Украинские болельщики устроили провокационную акцию во время игры против России
23:15
Спорт
Организаторы объявят место проведения вторых Игр стран СНГ до конца года
22:59
Общество
Фильм «Событие» завоевал «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале
22:56
Общество
Диетолог Гинзбург назвал продлевающие жизнь витамины
Все новости

Сборная России одержала победу над Украиной и вышла в 1/4 финала ЧЕ
Спорт
Сборная России одержала победу над Украиной и вышла в 1/4 финала ЧЕ
instagram.com  /  @rusvolleyteam/ fivb

Гданьск, 11 сентября. Российские волейболисты в 1/8 финала чемпионата Европы обыграли национальную команду Украины. Игра закончилась со счетом 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22).

Матч прошел в Гданьске на стадионе «Эрго Арена». Егор Клюка заработал 21 очко и стал самым результативным в составе сборной России. Он на свой счет записал четыре эйса и два результативных блока. Дмитрий Волков отличился 14 раз, а Ярослав Подлесных принес команде 14 баллов.

В 1/4 финала сборная России проведет матч с победителем в игре между национальными командами Польши и Финляндии. Эта игра уже началась на этой же площадке. Четвертьфинал состоится в Гданьске 14 сентября.

Во время группового этапа сборная России потерпела лишь одно поражение в матче против Турции. Встреча закончилась со счетом 1:3. Однако это не помешало национальной команде занять вторую строчку. На первом месте расположилась сборная Нидерландов.

Сборная Украины могла получить 10 млн гривен за победу над Россией. Эта сумма равна около 27 млн рублей. Соответствующей информацией поделился RT.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Сборная России одержала победу над Украиной и вышла в 1/4 финала ЧЕ
украина волейбол сборная россии чемпионат европы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru