Трамп собирается осчастливить американцев на выборах 2024 года

Вашингтон, 11 сентября. Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что ему пока что нельзя говорить о своем участии в выборах 2024 года.

Правила финансирования предвыборных кампаний крайне сложные и «невообразимо глупые». Поэтому политику пока что не позволено разглашать информацию на эту тему.

«Мне пока нельзя говорить об этом, но думаю, что вы будете счастливы», — заявил он на соответствующий вопрос ведущего в эфире телеканала Fox News.

Ранее республиканец также пообещал снова сделать США великой страной. По его недавнему заявлению, Соединенные Штаты потерпели сокрушительное поражение в Афганистане в 20-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года. 2020 год должен был стать годом победы и доблести, но некомпетентная администрация действующего президента страны Джо Байдена привела к проигрышу, и оправиться от этого унижения удастся нескоро, уверен политик.