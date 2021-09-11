Власти Ямала увеличили заполняемость кафе и кинотеатров

Салехард, 11 сентября. Власти Ямала ослабили коронавирусные ограничения. В регионе открылись игровые комнаты и ночные клубы.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов внес изменения в постановление, которое было принято в марте 2020 года. Соответствующий документ опубликован на портале органов власти Ямала, передает «Ямал-Медиа».

Артюхов отменил запрет на оказание услуг в ночных клубах, детских центрах, игровых комнатах и досуговых заведениях, а также на посещение различных мероприятий. В кафе и кинотеатрах увеличили заполняемость до 75% (ранее можно было заполнять только половину мест). В точках общепита сняты ограничения времени работы.

Ранее Артюхов отметил развитие медицины в ЯНАО на форуме в Москве. Губернатор региона выступил на площадке «Инновации на службе здоровья нации». В округе, по словам главы региона, для диагностики онкозаболеваний приобретается современная техника.