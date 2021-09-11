Посол России Жирнов: Москва выстраивала контакты с талибами восемь лет

Москва, 11 сентября. Россия выстраивала контакты с «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) последние 7-8 лет. Об этом сообщил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Именно поэтому страна оказалась готовой к захвату талибами власти в республике. Это стало следствием того, что Россия не сбежала из Кабула.

«Мы с талибами выстраивали контакты последние 7-8 лет. Поэтому в новый этап Афганистана вошли подготовленными. Для нас эта власть не стала чужаком, поэтому мы из Кабула, в отличие от западников, не бежали», — сказал дипломат в эфире YouTube-канала « Соловьев Live ».

Жирнов также сообщил, что Москва продумывает вопрос поставок гуманитарной помощи в Афганистан. По его словам, раньше три четверти бюджета республики формировалось за счет инвестиций со стороны Запада, из-за чего теперь в стране экономический кризис.

1 Организация запрещена на территории РФ.