Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 22:34
22:31
Спорт
Сборная России одержала победу над Украиной и вышла в 1/4 финала ЧЕ
22:11
Политика
Трамп собирается осчастливить американцев на выборах 2024 года
22:11
Общество
Власти Ямала увеличили заполняемость кафе и кинотеатров
22:07
Политика
Посол России Жирнов: Москва выстраивала контакты с талибами восемь лет
22:00
Общество
Американские ученые находят больных коронавирусом с помощью «умных» масок
21:45
Общество
Замглавы Минздрава Салагай назвал главный признак зависимости от алкоголя
21:38
Шоу-бизнес
Наташа Королева со слезами и дрожью решилась раскрыть секрет на миллион
21:35
Общество
Lada Vesta стала альтернативой дефицитной Lada Granta в России
21:30
Общество
Гривистые волки из Московского зоопарка рушат стереотипы о «санитарах леса»
21:28
Шоу-бизнес
Наташа Королева расплакалась при рассказе о потерянных детях от Тарзана и Жанне Фриске
Все новости

Посол России Жирнов: Москва выстраивала контакты с талибами восемь лет
Политика
Посол России Жирнов: Москва выстраивала контакты с талибами восемь лет
wikipedia.org  /  Embassy of Russia in Kabul

Москва, 11 сентября. Россия выстраивала контакты с «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) последние 7-8 лет. Об этом сообщил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Именно поэтому страна оказалась готовой к захвату талибами власти в республике. Это стало следствием того, что Россия не сбежала из Кабула.

«Мы с талибами выстраивали контакты последние 7-8 лет. Поэтому в новый этап Афганистана вошли подготовленными. Для нас эта власть не стала чужаком, поэтому мы из Кабула, в отличие от западников, не бежали», — сказал дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Жирнов также сообщил, что Москва продумывает вопрос поставок гуманитарной помощи в Афганистан. По его словам, раньше три четверти бюджета республики формировалось за счет инвестиций со стороны Запада, из-за чего теперь в стране экономический кризис.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Посол России Жирнов: Москва выстраивала контакты с талибами восемь лет
афганистан талибан отношения посольство рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru