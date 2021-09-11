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Наташа Королева со слезами и дрожью решилась раскрыть секрет на миллион
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Наташа Королева со слезами и дрожью решилась раскрыть секрет на миллион
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 сентября. Певица Наташа Королева со слезами на глазах решилась раскрыть главный секрет на миллион рублей, который может разрушить ее брак с Тарзаном.

Певица Наташа Королева спустя пять лет снова оказалась в студии Леры Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион», где, дойдя до финального вопроса, не смогла сдержать эмоций. О своем браке она рассказывала вместе с мужем, но на этом этапе танцор Тарзан покинул студию. Кудрявцева предупредила Королеву, что обнародование секрета может сломать ее семейное счастье.

В этот раз певица рассказала о потере двух детей, об изменах мужа и судебных разбирательствах, однако это все оказалось не самым страшным в жизни артистки. По правилам шоу, конверт с финальным вопросом гость студии либо сжигает, либо решается рассказать свой секрет на всю страну.

«Это не тот [секрет, что был пять лет назад]. Честно говоря, я не понимаю, откуда вы владеете именно этой информацией», — ошарашено призналась артистка.

Она завила, что об этом не знает ни ее мать, ни сын, ни муж. После долгих колебаний и слез певица решилась рассказать тайну. Перед этим Королева попросила принести ей стопку крепкого алкоголя, чтобы стать храбрее.

«Наверное, стоит это сделать, если вы об этом каким-то образом узнали. Шила в мешке не утаишь. Честно, я не готова была к такому повороту», — призналась певица.

Зрители шоу смогут узнать о главном секрете исполнительницы только в следующем выпуске передачи на НТВ. Однако в этом выпуске Королева раскрыла достаточно много тайн, чтобы шокировать своих поклонников. Она рассказала подробности «измены» мужа, в частности, о том, почему смогла его простить.

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