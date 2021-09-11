Наташа Королева со слезами и дрожью решилась раскрыть секрет на миллион

Москва, 11 сентября. Певица Наташа Королева со слезами на глазах решилась раскрыть главный секрет на миллион рублей, который может разрушить ее брак с Тарзаном.

Певица Наташа Королева спустя пять лет снова оказалась в студии Леры Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион», где, дойдя до финального вопроса, не смогла сдержать эмоций. О своем браке она рассказывала вместе с мужем, но на этом этапе танцор Тарзан покинул студию. Кудрявцева предупредила Королеву, что обнародование секрета может сломать ее семейное счастье.

В этот раз певица рассказала о потере двух детей, об изменах мужа и судебных разбирательствах, однако это все оказалось не самым страшным в жизни артистки. По правилам шоу, конверт с финальным вопросом гость студии либо сжигает, либо решается рассказать свой секрет на всю страну.

«Это не тот [секрет, что был пять лет назад]. Честно говоря, я не понимаю, откуда вы владеете именно этой информацией», — ошарашено призналась артистка.

Она завила, что об этом не знает ни ее мать, ни сын, ни муж. После долгих колебаний и слез певица решилась рассказать тайну. Перед этим Королева попросила принести ей стопку крепкого алкоголя, чтобы стать храбрее.

«Наверное, стоит это сделать, если вы об этом каким-то образом узнали. Шила в мешке не утаишь. Честно, я не готова была к такому повороту», — призналась певица.

Зрители шоу смогут узнать о главном секрете исполнительницы только в следующем выпуске передачи на НТВ. Однако в этом выпуске Королева раскрыла достаточно много тайн, чтобы шокировать своих поклонников. Она рассказала подробности «измены» мужа, в частности, о том, почему смогла его простить.