Lada Vesta стала альтернативой дефицитной Lada Granta в России

Москва, 11 сентября. Самую популярную в России модель — Lada Granta — в наличии не найти, поэтому автомобилисты выбрали достойную альтернативу полюбившемуся автомобилю.

Нехватка электронных комплектующих у производителей продолжает усугубляться, поэтому дефицит машин у дилеров продолжает процветать. Неприятностей добавили и традиционные каникулы на автозаводах, из-за которых россияне купили в этом августе 114,1 тысячи автомобилей, что на 17% хуже прошлогоднего результата, передает «Российская газета».

Из-за проблем с производством Granta опустилась на четвертую строчку модельного рейтинга. Достать ее теперь не так-то легко, поэтому россияне выбирают как единственный подходящий в таких условиях вариант Lada Vesta в менее оснащенной комплектации.

Также в РФ процветает китайский автопром: Chery уже поднялась на девятое место в рейтинге продаж, обогнав Nissan. Популярный в стране японский кроссовер Infiniti QX50 подорожал в сентябре на 50 тысяч рублей.