Наташа Королева расплакалась при рассказе о потерянных детях от Тарзана и Жанне Фриске

Москва, 11 сентября. Певица Наташа Королева призналась, что дважды пыталась подарить сыну Архипу брата или сестру, но обе беременности обернулись потерей ребенка.

Наташа Королева уже много лет счастлива в отношениях с шоуменом Сергеем Глушко (Тарзан). Влюбленные добились успехов в шоу-бизнесе, но не смогли осуществить мечту о большой семье.

Королева призналась, что однажды, отчаявшись, даже воспользовалась процедурой ЭКО, чтобы забеременеть, но попытка прошла неудачно. Именно тогда разворачивалась история с болезнью певицы Жанны Фриске, которая едва успела стать матерью и скончалась от рака.

«Подсадка не удалась. Ну и мы с Серегой поговорили: «Бог даст, значит даст, не даст, что поделать?» В тот период была вся история с Жанной. Я восприняла очень близко. Накрывали меня моменты депрессняка. Смотрела жаннину историю, рыдала», — поделилась певица в программе «Секрет на миллион».

Но вскоре звезда, оставившая мысль о еще одном ребенке, вдруг оказалась в интересном положении. Спустя два месяца токсикоза артистка столкнулась с замершей беременностью. По мнению Королевой, на трагический исход могли повлиять перелеты, стресс и гастроли. Ведущая шоу Лера Кудрявцева с возмущением отреагировала на слова гостьи студии, которая не берегла себя в тот момент.

Затем звезда снова смогла забеременеть, но радость омрачил скандал из-за слухов о том, что артистка якобы распространяла порнографические кадры. Тогда она вновь потеряла ребенка. Вспоминая о личной драме, Королева не смогла сдержать слез и расплакалась в эфире канала НТВ.

«Я почувствовала, что это сердце внутри меня…» — не смогла певица закончить фразу.

Недавно Наташа Королева вспомнила свою реакцию на новость об измене Тарзана. Артистка призналась, что не считала его поступок предательством.