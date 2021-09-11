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Наташа Королева и Тарзан ответили на вопрос о сексе после 18 лет брака
Шоу-бизнес
Наташа Королева и Тарзан ответили на вопрос о сексе после 18 лет брака
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 11 сентября. Певица Наташа Королева и ее супруг, танцор Сергей Глушко, прославившийся под псевдонимом Тарзан, рассказали об интиме и ролевых играх в спальне после 18 лет брака.

Звезды стали участниками шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где рассказали о случившемся в прошлом году скандале с изменой, а также об интимной части их брака, которому в этом году исполнилось 18 лет. Совсем недавно певица и танцор отметили бирюзовую свадьбу.

Артисты признались, что несмотря на все невзгоды, за годы семейной жизни ни разу не думали о разводе. Королева уточнила, что муж никогда не поднимал на нее руку. При этом пара намекнула на нестандартные развлечения за закрытыми дверями спальни.

Они также признались, что в их спальню вхожа единственная женщина — бывшая няня их сына, которая после того как мальчик вырос, стала домработницей.

«По какому расписанию? Чушь, это для роботов», — пошутил Глушко, отвечая на вопрос о частоте секса в их семье.

«Мы тоже иногда в пижамках за сериальчиком, попа к попе», — добавила Королева.

«Но иногда пижамки надо забывать», — весело уточнил ее супруг.

Артистка рассказала, что однажды попросила Тарзана переодеться в инопланетянина, так как впечатлилась сериалом про внеземную жизнь и захотела увидеть мужа в соответствующем амплуа.

В студии пара обсудила и скандал с изменой, случившийся прошлой осенью. Королева призналась, что была сильно подавлена и разбита после случившегося. Пережить такое потрясение ей далось нелегко.

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королева кудрявцева тарзан
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