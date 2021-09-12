Барецкий рассказал, как ему удалось спасти жизнь в момент покушения

Писатель и режиссер Станислав Барецкий был вынужден срочно покинуть Санкт-Петербург по причине покушения на его жизнь. Об этом в интервью ФАН заявил сам шоумен.

Нападение произошло возле здания возглавляемого им Союза профессиональных ритуальных агентов в одном из депрессивных районов Северной столицы. Пятеро человек с битами подкрались к собеседнику ФАН, когда тот вышел из офиса, чтобы покурить и выбросить мусор. По словам писателя, поначалу он решил, что грозные бородатые мужчины были наняты его конкурентами по ритуальному бизнесу, но после того как те начали дружно петь «Знаешь ли ты», он начал в этом сомневаться.

«Все сразу стало понятно, когда они хором заорали «За МакSим! За Стаса Пьеху!», после чего бросились на меня с дубинками, — вспоминает Барецкий. — Очевидно, это были радикально настроенные поклонники артистов, которым не понравилось, что я обещал похоронить их кумиров бесплатно. Абсурдная ситуация: я хотел сделать доброе дело и взять на себя все затраты, если вдруг здоровье исполнителей, между прочим, обожаемых мной коллег про эстраде, не выдержит невзгод пандемии коронавируса, а меня вместо благодарности собирались покалечить!»

Подвергнувшись нападению, шоумен обнаружил неожиданные плюсы своей крайне внушительной комплекции: биты не могли нанести ему никакого вреда, поскольку увязали в его обильно покрытом жиром туловище.

«Сломать мне кости было нереально, — ухмыльнулся писатель. — Там такая броня, что не подберешься! Биты отпружинивали от меня, а некоторые даже отлетали в стороны. Поняв всю бесполезность затеи, бородачи бросили свое оружие и решили испытать на мне удушающие приемы. Но и здесь их ожидала неудача: схватить меня за шею не представлялось возможным по причине ее отсутствия».

Режиссер разделался со злоумышленниками при помощи специальных боевых техник, которым его еще в 90-е обучили приехавшие в Санкт-Петербург с проповедями монахи из монастыря Шаолинь.

«Они обычно палками всех лупят, но у меня под рукой была только пивная банка, которую я всегда ношу с собой на всякий случай, — сказал собеседник ФАН. — С ее помощью я разбил одному из этих ребят лоб, а другому загнал прямо в рот, выбив несколько зубов. Потом я порвал ее голыми руками, ослепив брызгами остальных бородачей, что позволило мне выиграть время и вырубить их серией быстрых ударов».

После схватки Барецкий срочно собрал свои вещи и уехал на скором поезде в Москву.

«К сожалению, в плацкарте остались только верхние полки, и теперь я не могу заснуть из-за своего соседа снизу, который усиленно молится о том, чтобы полка выдержала мой вес, — сокрушается шоумен. — В столице мне будет побезопаснее: осеннее обострение там не так выражено, как в Питере, и максимум, что сделают мне поклонники МакSим, так это закидают тухлыми яйцами».

Это уже не первое покушение на режиссера: ранее несколько человек напали на него возле Спаса на Крови.