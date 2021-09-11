Посольство России в Кабуле прорабатывает вопрос гумпомощи Афганистану

Москва, 11 сентября. Глава дипломатической миссии России в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что Москва прорабатывает вопрос поставок гуманитарной помощи в Афганистан.

Соответствующий список уже направлен в Москву, сообщил дипломат в беседе с РИА Новости. Дипломат призвал не торопиться в данном вопросе.

«Мы, посольство, соответствующий список предоставили – список гуманитарных нужд. Вопрос действительно прорабатывается серьезно», — подчеркнул Жирнов.

Дипломат уточнил, что бюджет страны при предыдущем правительстве формировался на три четверти за счет западного донорства. Сейчас оно оборвано, из-за чего в стране начался экономический кризис.

«Растут цены, какие-то продукты исчезли. Вот сегодня сказали, сахар пропал в Кабуле», — отметил он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что только сами жители Афганистана могут решить судьбу своей страны. Поэтому их интересы нужно учитывать, заявил он.