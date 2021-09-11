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Процедура техосмотра остается обязательной для россиян в 2022 году
Экономика
Процедура техосмотра остается обязательной для россиян в 2022 году
Правительство Приморского края

Москва, 11 сентября. Известия о законопроекте, переводящем техосмотр в статус добровольного, запутали российских водителей.

Окончательное решение по данному вопросу еще не принято, поэтому говорить об отмене технического обслуживания (ТО) рано. Об этом пишет портал MaxCars Специалисты ожидают прояснения ситуации до конца текущего года.

Чтобы законопроект вступил в силу, он должен пройти все нужные согласования, получить одобрение в Совете Федерации, после чего президент страны должен его подписать. Закон может измениться, в него могут внести правки, поэтому окончательный текст остается неизвестным. Первые выдержки из документа следует ждать не раньше выборов в Госдуму.

Главное, что необходимо знать владельцу автомобиля, — как не попасть под штраф из-за ТО. ФАН публиковал описание возможных изменений и рассказывал, как не тратить лишних денег.

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автомобили водители техосмотр
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