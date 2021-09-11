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WhatsApp позволит миллиардам пользователей зашифровать резервные копии сообщений
Общество
WhatsApp позволит миллиардам пользователей зашифровать резервные копии сообщений
Global Look Press  /  Fabian Sommer/dpa

Маунтин-Вью, 11 сентября. Пользователи мессенджера WhatsApp после обновления получат возможность зашифровать резервные копии своих сообщений.

Это смогут сделать порядка 2 млрд человек. Обновление на iOS Android придет в ближайшие дни. На данный момент резервные копии сообщений отправляются в облачное хранение на Google Drive или iCloud. После нововведения копии станут нечитаемыми без ключа шифрования.

Пользователи WhatsApp сами создадут 64-значный ключ и привязанный к нему пароль. Благодаря этому никто, кроме владельца учетной записи, не может получить доступ к резервной копии.

Владельцы смартфонов Xiaomi ранее пожаловались на блокировку своих гаджетов в некоторых частях мира. Проблема коснулась Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также Крыма.

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