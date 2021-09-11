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Банкир Красильников назвал необходимый объем накоплений для оформления ипотеки
Экономика
Банкир Красильников назвал необходимый объем накоплений для оформления ипотеки
pixabay.com  /  nattanan23

Москва, 11 сентября. Кроме первоначального взноса на ипотеку, нужно заранее накопить дополнительную сумму, заявил глава направления развития ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

Жителям России не стоит брать ипотеку, если они не могут заранее скопить как минимум 15% от стоимости жилья, цитирует эксперта «Российская газета».

«Если у вас стабильный доход и есть необходимая сумма для первоначального взноса, минимум 15% от стоимости приобретаемого жилья, стоит рассмотреть вариант ипотеки», — отметил он.

Красильников посоветовал использовать доходные финансовые инструменты, чтобы инфляция не съела семейные накопления. Когда необходимая доля будет накоплена, человек сможет с гораздо большей уверенностью и спокойствием взять жилищный заем.

Цены на квартиры поднялись после введения программы льготной ипотеки. С тех пор даже вторичный рынок недвижимости демонстрировал уверенный рост. ФАН привел список городов, где цены на вторичное жилье выросли сильнее всего.

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ипотека кредит банк жилье недвижимость красильников
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