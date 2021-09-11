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Зампред Госдумы Ананских заявил, что действия Украины подтолкнули к строительству «СП-2»
Политика
Зампред Госдумы Ананских заявил, что действия Украины подтолкнули к строительству «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 сентября. Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских раскритиковал призыв главы «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко к США ввести санкции против «Северного потока — 2».

Депутат Ананских поставил на место Витренко в вопросе блокировки российского газопровода. Он посоветовал главе «Нафтогаза» ответить на два любопытных вопроса: почему европейские компании обязаны жертвовать своими деньгами ради Украины, и зачем весь мир должен защищать газопровод, который не ремонтировали 30 лет.

«Мне кажется, именно эти вопросы стоит задать самому себе представителю Украины. И сразу же появится ответ, что, безусловно, все европейские компании и политики заинтересованы в том, чтобы граждане Европы получали более дешевый газ», — заявил депутат в интервью RT, загнав в угол руководителя украинской корпорации.

Также зампред Госдумы заявил, что действия Украины подтолкнули Россию к строительству «Северного потока — 2». Ананских напомнил, что Киев не хотел рассматривать снижение цены на транзит газа и лишь ежегодно повышал тарифы. Поставки голубого топлива в Европу стали слишком дорогими, поэтому «Газпром» вместе с партнерами решили построить трубопровод через Балтийское море.

«Газ уже в эту зиму будет поступать по "Северному потоку — 2" в Европу. Это уже свершившийся факт. Можно, конечно, говорить, пытаться пиариться, но в данной ситуации уже ничего не изменить», — заключил Ананских.

Ранее сенатор Сергей Цеков назвал причину агрессивного поведения Киева в вопросе транзита российского газа. Он считает, что Украина хочет жить за счет Москвы, требуя поставок энергоресурсов.

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украина северный поток - 2 ананских
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