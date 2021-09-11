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Федеральный бюджет России за восемь месяцев 2021 года был исполнен в профиците
Экономика
Федеральный бюджет России за восемь месяцев 2021 года был исполнен в профиците
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 сентября. Федеральный бюджет России в период с января по август текущего года был исполнен с профицитом, размер которого достиг 934,432 млрд рублей.

Такие данные следуют из материалов министерства финансов, размещенных на сайте ведомства. В июле профицит оценивался в 890,298 млрд рублей.

За восемь месяцев бюджет страны получил доходов на уровне 15,69 трлн рублей, что составило 83,6% к общему объему доходов, который был утвержден законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Расходы бюджета с января по август текущего года достигли 14,76 трлн рублей. Этот показатель соответствует 68,6% к утвержденному федеральным законом общему объему расходов и 63% сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Минприроды ранее предложило увеличить на 15 млрд рублей инвестиции в геологоразведку. По мнению ведомства, это повысит доходы бюджета России.

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