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Немецкий журналист Гюсген напомнил о препятствиях для запуска «Северного потока — 2»
Политика
Немецкий журналист Гюсген напомнил о препятствиях для запуска «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 11 сентября. Трубопровод «Северный поток — 2» может столкнуться некоторыми трудностями перед началом функционирования, заявил немецкий журналист Флориан Гюсген.

Он напомнил о препятствиях для запуска газопровода. Журналист выразил мнение в газете Wirtschaftswoche. Гюсген обозначил победу Москвы в «газовых шахматах» после окончания возведения объекта. Однако в Германии назвали три трудности, с которыми может столкнуться «Северный поток — 2» до начала работы.

«Первое препятствие — это так называемый процесс сертификации. Она должна проводиться Федеральным сетевым агентством. Агентство подчиняется министерству экономики», — пояснил журналист.

Вторая проблема заключается в газовой директиве Европы. Она предполагает отделение поставок голубого топлива от эксплуатации. По правилам «Газпром» не может стать оператором «Северного потока — 2» и одновременно быть поставщиком газа, рассказали в газете.

«Маловероятно, что они прекратят ввод в эксплуатацию, тем более что российская нефтяная компания "Роснефть" уже обсуждается как еще один поставщик газа, чтобы хотя бы формально соответствовать требованиям ЕС», — подчеркнул Гюсген.

К третьей сложности относится позиция «Зеленых» и положение партии на предстоящих выборах в ФРГ. Политическое объединение негативно относится к «СП-2» и считает проект якобы излишним, добавил автор.

Ранее читатели газеты Die Zeit заступились за трубопровод. По их мнению, противники проекта сами создали проблему на пустом месте.

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Газпром германия Северный поток — 2
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