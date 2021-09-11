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Американские ученые находят больных коронавирусом с помощью «умных» масок
Общество

Американские ученые разработали маски для лица, которые определяют, заражен ли пациент коронавирусом.

Сотрудники Института биологической инженерии Висса решили использовать биосенсоры для борьбы с распространением пандемии. В средство индивидуальной защиты поместили специальный датчик, который анализирует дыхание.

В течение 90 минут устройство показывает результат, точность которого, по словам изобретателей, не уступает данным привычного ПЦР-теста. Таким образом ученым удалось повысить скорость обнаружения вируса и снизить затраты на лабораторные исследования.

«Эпидемия COVID-19 показала, что мы нуждаемся в лучших инструментах для борьбы с новыми вспышками инфекций. Мы надеемся, что наша технология сможет спасти жизни во время следующей пандемии», — заявила научный сотрудник учреждения Нина Донгиа.

Исследователи утверждают, что функционал новой разработки не ограничивается выявлением COVID-19. В будущем технологию смогут применять врачи и спасатели, которые работают с опасными химикатами.

Ученые признаются, что создание устройства проходило в спартанских условиях. Члены команды работали во время самоизоляции, а некоторые лабораторные процессы приходилось проводить буквально на дому.

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