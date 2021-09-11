«Нафтогаз» Украины опасается технических проблем после сокращения поставок «Газпрома»

Киев, 11 сентября. Украинская компания может получить проблемы, если «Газпром» снизит объемы транзита голубого топлива.

Газотранспортная система (ГТС) Украины рискует не справиться, если объемы поставок станут ниже — газ может потерять необходимые физико-химические свойства. Такое заявление сделал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Его слова приводит «Интерфакс».

«Если он будет давать какие-то небольшие объемы газа или если будет очень сильно варьировать: один день максимум, а другой день, скажем, минимум - то будут физические проблемы, как обеспечить транзит», — сказал он.

Он подчеркнул, что Украина может попасть под атаку европейских операторов за нарушение контракта по несоответствию свойств газа. Соединенные Штаты ранее грозили применить экономические санкции, если транзит через территорию Украины будет заблокирован.