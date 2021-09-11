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Huawei назначила премьеру глобальных версий смартфонов на 21 октября

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 20:59
Общество
Huawei назначила премьеру глобальных версий смартфонов на 21 октября
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Шэньчжэнь, 11 сентября. Долгое время не заявлявшая о себе компания Huawei сообщила о проведении в Вене 21 октября мероприятия, на котором представит международные версии смартфонов P50 и P50 Pro.

Кроме того, здесь же планируется презентация глобальных представителей линейки Nova 9. Премьера этих бюджетных флагманов в Китае назначена на 23 сентября, а их мировой дебют состоится месяцем позже.

Флагманские смартфоны P50 и P50 Pro для китайского рынка компания Huawei представила в конце июля. В августе старшую модель начали продавать, младшую же можно будет купить в сентябре. P50 для Китая предполагает платформу Qualcomm Snapdragon 888 4G.

О выходе на рынок под маркой Ray-Ban смарт-очков, созданных компанией в партнерстве с EssilorLuxottic, которой принадлежит линейка роскошных очков, объявила корпорация Facebook. Девайс и аксессуар называется Ray-Ban Stories. С помощью него можно снимать фото, запечатлевать моменты на видео и моментально публиковать материалы в Сети.

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