Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 21:06
21:05
Политика
Немецкий журналист Гюсген напомнил о препятствиях для запуска «Северного потока — 2»
21:05
Экономика
Федеральный бюджет России за восемь месяцев 2021 года был исполнен в профиците
21:02
Общество
Ученые Университета Умео заявили, что прием антибиотиков может привести к раку кишечника
21:01
Экономика
«Нафтогаз» Украины опасается технических проблем после сокращения поставок «Газпрома»
20:59
Общество
Huawei назначила премьеру глобальных версий смартфонов на 21 октября
20:53
Армия
Авианосец HMS Queen Elizabeth участвует в совместных учениях Британии и Японии
20:52
Спорт
«Круто!»: Дина Аверина поделилась впечатлениями от подаренного BMW
20:51
Весь мир
Российский посол гарантировал Эфиопии безоговорочную поддержку Москвы
20:50
Политика
Посол России объявил о победе над коррупцией в Афганистане усилиями талибов
20:49
Происшествия
Труп мужчины обнаружили в кустах на территории Заводского района Саратова
Все новости

Авианосец HMS Queen Elizabeth участвует в совместных учениях Британии и Японии
Армия
Авианосец HMS Queen Elizabeth участвует в совместных учениях Британии и Японии
wikipedia.org  /  U.S. Navy Photograph by Liz Wolter / Общественное достояние

Пекин, 11 сентября. Британская авианосная группа во главе с HMS Queen Elizabeth не осмелится подходить к территории спорных островов. Такое мнение выразили аналитики из Китая.

Сообщается, что корабли Военно-морских сил Великобритании продолжают участвовать в совместных учениях с японским флотом. В Токио подчеркивают, что Queen Elizabeth стал первым за 30 лет не американским авианосцем, который зашел на военную базу Йокосука, чтобы провести военно-морские маневры с кораблями ВМС Японии Ise и Izumo.

Ранее представитель британской авианосной ударной группы коммодор Стивен Мурхаус заявил, что учения HMS Queen Elizabeth у берегов Японии можно назвать «краеугольным камнем похода на Восток». Это заявление противоречит прежним высказываниям командования ВМС Британии, что их целью в Тихом океане является противостояние Китаю.

Аналитики из КНР с иронией замечают, что в последнее время агрессивная антикитайская риторика британских военных куда-то испарилась. Эксперты предполагают, что этому могли способствовать несколько подводных лодок, а также более десятка надводных боевых китайских кораблей, которые встретили авианосную группу в Тайваньском проливе. В Пекине отметили, что после столь теплого приема корабли ВМС Британии «не осмелятся» подходить к спорным островам Сенкаку (Дяоюйдао) и Спратли (Наньша).

Ранее аналитики NetEase назвали переброску китайских военных в РФ тревожным сигналом для США. Эксперты уверены, что Пекин послал США тревожный сигнал, отправив в Россию свою самую передовую боевую технику, в том числе самолеты и танки.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Авианосец HMS Queen Elizabeth участвует в совместных учениях Британии и Японии
япония китай британия queen elizabeth
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru