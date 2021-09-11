Авианосец HMS Queen Elizabeth участвует в совместных учениях Британии и Японии

Пекин, 11 сентября. Британская авианосная группа во главе с HMS Queen Elizabeth не осмелится подходить к территории спорных островов. Такое мнение выразили аналитики из Китая.

Сообщается, что корабли Военно-морских сил Великобритании продолжают участвовать в совместных учениях с японским флотом. В Токио подчеркивают, что Queen Elizabeth стал первым за 30 лет не американским авианосцем, который зашел на военную базу Йокосука, чтобы провести военно-морские маневры с кораблями ВМС Японии Ise и Izumo.

Ранее представитель британской авианосной ударной группы коммодор Стивен Мурхаус заявил, что учения HMS Queen Elizabeth у берегов Японии можно назвать «краеугольным камнем похода на Восток». Это заявление противоречит прежним высказываниям командования ВМС Британии, что их целью в Тихом океане является противостояние Китаю.

Аналитики из КНР с иронией замечают, что в последнее время агрессивная антикитайская риторика британских военных куда-то испарилась. Эксперты предполагают, что этому могли способствовать несколько подводных лодок, а также более десятка надводных боевых китайских кораблей, которые встретили авианосную группу в Тайваньском проливе. В Пекине отметили, что после столь теплого приема корабли ВМС Британии «не осмелятся» подходить к спорным островам Сенкаку (Дяоюйдао) и Спратли (Наньша).

Ранее аналитики NetEase назвали переброску китайских военных в РФ тревожным сигналом для США. Эксперты уверены, что Пекин послал США тревожный сигнал, отправив в Россию свою самую передовую боевую технику, в том числе самолеты и танки.