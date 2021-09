В США фиксируют резкий рост числа самоубийств среди чернокожих девушек

Вашингтон, 11 сентября. В США растет количество самоубийств среди чернокожих подростков, об этом говорится в исследовании, опубликованном 10 сентября в журнале Американской академии детской и подростковой психиатрии.

Особую тревогу исследователей вызывает стремительное увеличение количества суицидов, которые совершаются чернокожими девочками. По результатам отчета было установлено, что в период с 2003 по 2017 год чуть более 1800 чернокожих детей покончили жизнь самоубийством. И хотя большинство смертей произошло среди мальчиков, особенно в возрасте от 15 до 17 лет, гендерный разрыв сокращается. Уровень самоубийств девочек ежегодно увеличивался в среднем на 6,6%— более чем в два раза больше, чем у мальчиков, говорится в исследовании. Почти 40% погибших девочек были в возрасте от 12 до 14 лет. Авторы исследования говорят, что были шокированы полученными данными.

В другом исследовании, также опубликованном в этом году, говорится, что за последние два десятилетия наибольшее увеличение числа попыток самоубийства, о которых сообщают сами подростки, находящиеся в кризисной ситуации, произошло среди чернокожих подростков. А в 2018 году доктор Шефталл, главный исследователь Центра по предотвращению самоубийств в Исследовательском институте Эбигейл Векснер в Национальной детской больнице в Колумбусе и другие исследователи обнаружили, что чернокожие дети в возрасте до 13 лет умирают от самоубийств почти в два раза чаще, чем белые дети того же возраста.

Доктор Шефталл и ее коллеги обнаружили, что у большинства чернокожих детей, умерших в результате самоубийства, не было проблем с психическим здоровьем. Для девочек диагноз депрессии или тревоги был более распространен, чем для мальчиков. Около 9% старших девочек до самоубийства испытали кризис отношений, и почти 20% поссорились в течение 24 часов перед смертью. Авторы доклада указывают, что возможными методами борьбы с суицидальным состоянием для чернокожих девочек могут стать навыки разрешения конфликтов.

"The experiences of the African American child are like none other in the United States," says LaVome Robinson, professor of psychology