В США фиксируют резкий рост числа самоубийств среди чернокожих девушек

Вашингтон, 11 сентября. В США растет количество самоубийств среди чернокожих подростков, об этом говорится в исследовании, опубликованном 10 сентября в журнале Американской академии детской и подростковой психиатрии.

Особую тревогу исследователей вызывает стремительное увеличение количества суицидов, которые совершаются чернокожими девочками. По результатам отчета было установлено, что в период с 2003 по 2017 год чуть более 1800 чернокожих детей покончили жизнь самоубийством. И хотя большинство смертей произошло среди мальчиков, особенно в возрасте от 15 до 17 лет, гендерный разрыв сокращается. Уровень самоубийств девочек ежегодно увеличивался в среднем на 6,6%— более чем в два раза больше, чем у мальчиков, говорится в исследовании. Почти 40% погибших девочек были в возрасте от 12 до 14 лет. Авторы исследования говорят, что были шокированы полученными данными.

Причины и последствия

В другом исследовании, также опубликованном в этом году, говорится, что за последние два десятилетия наибольшее увеличение числа попыток самоубийства, о которых сообщают сами подростки, находящиеся в кризисной ситуации, произошло среди чернокожих подростков. А в 2018 году доктор Шефталл, главный исследователь Центра по предотвращению самоубийств в Исследовательском институте Эбигейл Векснер в Национальной детской больнице в Колумбусе и другие исследователи обнаружили, что чернокожие дети в возрасте до 13 лет умирают от самоубийств почти в два раза чаще, чем белые дети того же возраста.

«Я думаю, что в прошлом самоубийство или суицидальное поведение считалось вещью, характерной исключительно для белых. Теперь это не так», — говорит доктор Шефталл.

Доктор Шефталл и ее коллеги обнаружили, что у большинства чернокожих детей, умерших в результате самоубийства, не было проблем с психическим здоровьем. Для девочек диагноз депрессии или тревоги был более распространен, чем для мальчиков. Около 9% старших девочек до самоубийства испытали кризис отношений, и почти 20% поссорились в течение 24 часов перед смертью. Авторы доклада указывают, что возможными методами борьбы с суицидальным состоянием для чернокожих девочек могут стать навыки разрешения конфликтов.

«Переживания афроамериканского ребенка не похожи ни на какие другие в Соединенных Штатах. Мы живем в обществе, которое маргинализирует нас — вероятно, в большей степени, чем любую другую группу, — и исторически это происходило в течение многих лет», — говорит доктор Лавом Робинсон, клинический психолог и профессор психологии Университета Депола в Чикаго, которая изучала самоубийства среди чернокожих подростков.

“The experiences of the African American child are like none other in the United States,” says LaVome Robinson, professor of psychology @DePaulU in @nytimes https://t.co/YuljKe5StG — DePaul Newsroom (@DePaulNewsroom) September 10, 2021

В чернокожем сообществе самоубийства, как мы обычно их определяем, остаются редкостью, добавила доктор Робинсон, но их число может быть выше, чем мы думаем, из-за косвенного самоубийства, когда подростки намеренно подвергают себя опасности.

Определенные защитные факторы, такие как чувство гордости за свою расовую и этническую группу, могут уменьшить влияние расизма на психическое здоровье, говорит Кейт Кинан, клинический психолог из университета Чикаго, чьи исследования включают расовые различия в состоянии здоровья.

«Если расизм и дискриминация растут более быстрыми темпами, чем мы увеличиваем защитные факторы, то это может быть связано с сообщениями об увеличении числа самоубийств среди чернокожей молодежи», — уточняет она.

Global Look Press / Bastiaan Slabbers / ZUMAPRESS.com

BLM против афроамериканцев

В целом интерпретация полученных данных вызывает недоумение: хотя авторы доклада признают, что одним из ключевых факторов, подталкивающих чернокожих подросткам к суициду, является неспособность самостоятельно решать конфликты, они предлагают создавать еще больше защитных механизмов, ограждающих юных американцев от столкновения с «жестокой реальностью». По странному совпадению, суицид среди цветных подростков начал расти вместе с продвижением в США «обратного расизма», который всячески потакает деструктивному поведению афроамериканцев. Хотя и само такое поведение авторы доклада считают «скрытым суицидом», возникшим из-за расизма. Апофеозом этой политики стала повсеместная бездумная поддержка движения BLM, которая превратила улицы многих американских городов в зону боевых действий.

Вместе с тем, авторы доклада не придают значения тому факту, что наиболее высокий уровень самоубийств наблюдается среди белых юношей. Но, как мы все знаем из либеральных методичек, обратного расизма не существует, а потому считать жизни белых, которые, возможно, были доведены до самоубийства своими чернокожими одноклассниками, никто не станет.