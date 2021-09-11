«Круто!»: Дина Аверина поделилась впечатлениями от подаренного BMW

Москва, 11 сентября. Завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх гимнастка Дина Аверина впервые села за руль своего нового автомобиля, подаренного ей за награду в Токио.

Знаменитости подарили машину марки BMW. Юная спортсменка поделилась впечатлениями. Гимнастка с восторгом заметила, что теперь ей осталось лишь получить водительские права.

«Круто!» — радостно заявила девушка.

Аверина уточнила, что пока на ее роскошном автомобиле будут ездить родители, однако сама она планирует закончить обучение уже в 2021 году.

«Я даже не верю, что это моя машина. Я умею водить, точнее, я в процессе обучения. Может, в конце года я уже получу права», — подчеркнула звезда.

Дина Аверина заработала серебро, однако многие специалисты оспорили такое решение судей, заявив о произволе. Огромное количество экспертов в гимнастике заявили, что реальной победительницей является российская гимнастка, а не ее израильская соперница.

Президент России Владимир Путин на фоне громкого международного скандала также заявил, что необходимо добиться честного судейства в художественной гимнастике.