Кабул, 11 сентября. «Талибану»1 (движение признано террористическим и запрещено в РФ) удалось преодолеть коррупцию в Афганистане, заявил посол России Дмитрий Жирнов.

Он объявил о победе над поборами в Кабуле и в целом по стране. Это стало возможно благодаря «жесткой руке» движения, отметил посол.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал вести диалог с талибами. Это поможет проявить солидарность с народом Афганистана, подчеркнул он. Генсек напомнил о готовности «Талибана» к дискуссии с другими государствами.

Необходимо также соблюдать права человека в восточной стране. Члены движения хотят признания и снятия ограничительных мер, поэтому ООН имеет «определенные рычаги воздействия» в этом вопросе, добавил Гутерреш.

1 Организация запрещена на территории РФ.