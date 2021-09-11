Гривистые волки из Московского зоопарка рушат стереотипы о «санитарах леса»

Если бы такой волк встретил в лесу Красную Шапочку, то за бабушку можно было бы не волноваться. Экзотические животные родом из Южной Америки резвятся в вольере Московского зоопарка в то время, как сотрудники готовят им угощения.

Основу рациона гривистых волков составляют яблоки и груши, лишь по вечерам им дают немного крольчатины, курицы или говяжьей печени. Также обитатели зоопарка не прочь полакомиться морковью, огурцами или помидорами. Ну и куда же без десерта: в ход идут виноград, дыня, черешня, абрикосы, нектарины, персики и арбуз.

Едят гривистые волки два раза в день. Причем самки, живущие по отдельности, в день получают около двух килограммов фруктов, а самцы, обитающие в одном вольере, получают до шести килограммов сладкой клетчатки.

Вся еда проходит специальную обработку, сотрудники зоопарка удаляют твердые косточки, отрезают коричневые пятна и чистят морковь. На стол к волкам поступают исключительно спелые фрукты. Коронное блюдо шеф-повара зоопарка — тыквенно-яичная смесь, равномерно размешанная и обязательно разложенная по разным частям вольера, чтобы у животных не было причины ссориться из-за еды.

Стоя у такого вольера, хочется перефразировать русскую поговорку: «Волков — не бояться, в зоопарк — ходить!»