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Возможный преемник Меркель потребовал извинений от кандидата в канцлеры Германии
Политика
Возможный преемник Меркель потребовал извинений от кандидата в канцлеры Германии
wikipedia.org  /  Kasa Fue / CC BY-SA 4.0

Берлин, 11 сентября. Кандидат в канцлеры Германии от ХДС Армин Лашет потребовал извинений от соперника из Социал-демократической партии Олафа Шольца. Об этом он заявил на съезде ХСС в Нюрнберге.

Выборы в бундестаг состоятся 26 сентября. Канцлер Германии Ангела Меркель отбывает последний срок на своем посту. По итогам осенних выборов сформируется новый кабмин. Глава ХДС Армин Лашет ведет консервативный блок своей партии и ХСС.

«Социал-демократический министр финансов (Шольц) работал так успешно только потому, что Ангела Меркель присматривала за ним, потому что ХДС и ХДС были на месте», — подчеркнул Лашет.

Следователи ранее обыскали ведомство, которое возглавляет его соперник в рамках расследования. Армин Лашет отметил, что правильная реакция заключается в публичном заявлении о помощи прокуратуре, а не в сеянии сомнений в верховенстве закона.

Ангела Меркель 7 сентября выступила перед бундестагом текущего созыва в последний раз. Речь канцлера, посвященная внутренней политике, вызвала недовольство оппозиционеров.

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