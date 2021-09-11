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Туроператоры прогнозируют интерес россиян к Турции, Египту и ОАЭ на Новый год
Общество
Туроператоры прогнозируют интерес россиян к Турции, Египту и ОАЭ на Новый год
pexels.com  /  Alexandr

Москва, 11 сентября. Российские туристические компании ожидают, что Турция, Египет и ОАЭ станут самыми популярными направлениями у россиян на новогодние праздники.

Лидером продаж в настоящий момент остаются отечественные курорты. Однако такой спрос является временным явлением, пока прямые конкуренты, а именно, Турция, Египет и ОАЭ, не вступили в активную фазу продаж из-за сниженного процента бронирований в текущем году. Ситуация изменится ближе к ноябрю — декабрю, когда в топ продаж выйдут популярные направления, в том числе экзотические.

«Спрос на пиковые даты новогодних заездов по тем направлениям, которые уже запущены и где нет сильных коронавирусных ограничений, уже идет активный», — добавил туроператор «Интурист».

Свыше 6 млрд рублей вернули россиянам по программе туристического кешбэка с начала текущего года. Граждане купили туры и проживание в отелях на сумму более 34 млрд рублей, заявили ранее в Ростуризме со ссылкой на статистические данные.

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