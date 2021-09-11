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Российский посол гарантировал Эфиопии безоговорочную поддержку Москвы
Весь мир
Российский посол гарантировал Эфиопии безоговорочную поддержку Москвы
wikipedia.org  /  Mattias Kiel Nielsen/PD

Аддис-Абеба, 11 сентября. Посол России в Эфиопии Евгений Теркин поздравил жителей республики с Новым годом. Также он передал местным властям пожелание Москвы об укреплении сотрудничества между государствами.

«Россия остается верным и надежным партнером Эфиопии. Наши страны связывают отношения, которым больше 120 лет. Мы развиваем взаимодействие во многих областях.

Что важно, кроме партнерства Москва и Аддис-Абеба испытывают взаимоуважение. Впереди еще много работы в сферах дипломатии, торговли и экономики.

Также мы продолжаем реализацию военной и технической поддержки. Эфиопия получит хорошее ускорение в социальном развитии», — заявил Теркин.

Ранее посол прокомментировал конфликт, развернувшийся в штате Тыграй:

«Эфиопы должны сами решить внутренние проблемы. ООН, следующая указке Запада, не должна оказывать давление на суверенное государство. Несмотря на исход, наша помощь останется непоколебимой».

Российский посол гарантировал Эфиопии безоговорочную поддержку Москвы
Федеральное агентство новостей  / 

В заключение Теркин произнес поздравительную речь на амхарском языке:

«Я искренне желаю всем эфиопским семьям процветания, мира и любви в наступающем году».

Новый год в Эфиопии (Энкутаташ, День подношения драгоценностей — Прим. ФАН) отмечается во время перехода от сезона дождей к этапу сбора урожая. В этот раз его справляют 11 сентября.

Ранее президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде вручила раненым бойцам национальной армии подарки в честь праздника.

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