Российский посол гарантировал Эфиопии безоговорочную поддержку Москвы

Аддис-Абеба, 11 сентября. Посол России в Эфиопии Евгений Теркин поздравил жителей республики с Новым годом. Также он передал местным властям пожелание Москвы об укреплении сотрудничества между государствами.

«Россия остается верным и надежным партнером Эфиопии. Наши страны связывают отношения, которым больше 120 лет. Мы развиваем взаимодействие во многих областях.

Что важно, кроме партнерства Москва и Аддис-Абеба испытывают взаимоуважение. Впереди еще много работы в сферах дипломатии, торговли и экономики.

Также мы продолжаем реализацию военной и технической поддержки. Эфиопия получит хорошее ускорение в социальном развитии», — заявил Теркин.