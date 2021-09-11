Российский посол гарантировал Эфиопии безоговорочную поддержку Москвы

Аддис-Абеба, 11 сентября. Посол России в Эфиопии Евгений Теркин поздравил жителей республики с Новым годом. Также он передал местным властям пожелание Москвы об укреплении сотрудничества между государствами.
«Россия остается верным и надежным партнером Эфиопии. Наши страны связывают отношения, которым больше 120 лет. Мы развиваем взаимодействие во многих областях.
Что важно, кроме партнерства Москва и Аддис-Абеба испытывают взаимоуважение. Впереди еще много работы в сферах дипломатии, торговли и экономики.
Также мы продолжаем реализацию военной и технической поддержки. Эфиопия получит хорошее ускорение в социальном развитии», — заявил Теркин.
Ранее посол прокомментировал конфликт, развернувшийся в штате Тыграй:
«Эфиопы должны сами решить внутренние проблемы. ООН, следующая указке Запада, не должна оказывать давление на суверенное государство. Несмотря на исход, наша помощь останется непоколебимой».
В заключение Теркин произнес поздравительную речь на амхарском языке:
«Я искренне желаю всем эфиопским семьям процветания, мира и любви в наступающем году».
Новый год в Эфиопии (Энкутаташ, День подношения драгоценностей — Прим. ФАН) отмечается во время перехода от сезона дождей к этапу сбора урожая. В этот раз его справляют 11 сентября.
Ранее президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде вручила раненым бойцам национальной армии подарки в честь праздника.