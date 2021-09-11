Россияне без кредитной истории чаще всего оформляют первый займ на электронику

Москва, 11 сентября. Свои первые кредиты жители России чаще всего оформляют непосредственно в магазинах, следует из данных исследования сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia.

Так, POS-кредиты, выдаваемые в точках продаж, удерживают лидирующую позицию среди россиян. При этом доля использовавших этот вид займа выросла с 33,2% до 33,5%. Данные представлены за второй квартал и сопоставлены с показателями за предшествующий квартал, сообщает агентство «Прайм».

«Это можно объяснить подорожанием различной электроники, которую часто приобретают при помощи POS-кредитов», — объяснили эксперты.

Также популярность среди граждан без кредитной истории приобрела ипотека. Доля обратившихся за данным займом в апреле-июне выросла с 6,4% до 17,1%. При этом в два раза снизилась доля «заемных новичков», которые обратились за автокредитом — с 6,8% до 3,6%.

Финансист Надежда Коркка ранее рассказала, почему над оформлением ипотеки не стоит долго раздумывать. Дело в том, что некоторым возрастным категориям чаще отказывают в займе.