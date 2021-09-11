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Россияне без кредитной истории чаще всего оформляют первый займ на электронику
Экономика
Россияне без кредитной истории чаще всего оформляют первый займ на электронику
pixabay.com

Москва, 11 сентября. Свои первые кредиты жители России чаще всего оформляют непосредственно в магазинах, следует из данных исследования сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia.

Так, POS-кредиты, выдаваемые в точках продаж, удерживают лидирующую позицию среди россиян. При этом доля использовавших этот вид займа выросла с 33,2% до 33,5%. Данные представлены за второй квартал и сопоставлены с показателями за предшествующий квартал, сообщает агентство «Прайм».

«Это можно объяснить подорожанием различной электроники, которую часто приобретают при помощи POS-кредитов», — объяснили эксперты.

Также популярность среди граждан без кредитной истории приобрела ипотека. Доля обратившихся за данным займом в апреле-июне выросла с 6,4% до 17,1%. При этом в два раза снизилась доля «заемных новичков», которые обратились за автокредитом — с 6,8% до 3,6%.

Финансист Надежда Коркка ранее рассказала, почему над оформлением ипотеки не стоит долго раздумывать. Дело в том, что некоторым возрастным категориям чаще отказывают в займе.

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