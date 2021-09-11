Самолеты-разведчики НАТО следят за российско-белорусскими учениями «Запад-2021»

Москва, 11 сентября. Разведывательная авиация НАТО замечена у границ России и Белоруссии на фоне проведения масштабных военных учений «Запад-2021».

Системы мониторинга зафиксировали появление сразу пяти летательных аппаратов, которые принадлежат странам Североатлантического альянса. Среди них самолет Gulfstream IV ВВС Швеции, самолет радиотехнической разведки Beech RC-12X Guardrail армейской авиации ВС США, а также патрульный Boeing P-8A Poseidon, самолет боевого управления E-8C Joint STARS и беспилотник Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk Военно-воздушных сил США.

Военные учения «Запад-2021» стартовали на полигонах России и Белоруссии 10 сентября. К ним привлекли 760 единиц боевой техники, более 290 танков, 15 кораблей, а также 200 тысяч солдат. Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Москву раскрыть информацию о маневрах.