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«Мы не побеждены»: эфиопские сепаратисты опровергли новости о бегстве из штата Афар
Весь мир
«Мы не побеждены»: эфиопские сепаратисты опровергли новости о бегстве из штата Афар
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Аддис-Абеба, 11 сентября. Представитель «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) Гетачеу Реда заявил о передислокации сил в штат Амхара. По его словам, в покинутой провинции не осуществлялось военных действий.

«Мы не побеждены. Столкновений в Афаре не произошло, поэтому мы перебросили войска в соседнюю префектуру», — прокомментировал ситуацию Реда.

Однако ранее пресс-секретарь МИД Эфиопии Дина Муфти рассказал совершенно другую версию событий:

«НФОТ потерпели разгромное поражение и отступили. Они хотят попробовать напасть на Амхару».

На текущий момент не представляется возможным установить, чьи слова правдивы. Подтвержден лишь факт передислокации сил «Народного фронта».

Конфликт в Тыграе продолжается с ноября прошлого года. В начале лета межэтнические разборки захватили север Эфиопии, что впоследствии привело к гуманитарному кризису. Только в Афаре и Амхаре более 450 000 человек покинули дома, спасаясь от вооруженных столкновений.

Ранее Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по гуманитарной ситуации в пострадавших провинциях. Подробнее об итогах мероприятия можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей. 

«Мы не побеждены»: эфиопские сепаратисты опровергли новости о бегстве из штата Афар
коллаж Федерального агентства новостей  / 

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африка эфиопия
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