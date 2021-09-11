Путин подписал указ о вручении государственных наград артистам Театра имени Вахтангова

Москва, 11 сентября. Актеры Театра имени Вахтангова станут обладателями орденов за вклад в искусство. Российский лидер Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Актеры Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова готовятся принять государственные награды по указу президента Владимира Путина в канун 100-летия основания театра. Артисты Юлия Рутберг и Мария Аронова станут обладателями ордена Дружбы за вклад в искусство и многолетний труд в творческой профессии. Владимир Вдовиченков и Александр Олешко получат медали ордена За заслуги перед Отечеством II степени.

Орден Дружбы также был присужден Григорию Антипенко и Максиму Суханову. Новость о награждении артистов появилась на сайте правовой информации.

Путин также подписал указ о вручении наград медалистам Паралимпийских игр в Токио. Победители соревнований готовятся получить присужденные ордена и медали за заслуги в спорте.