Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 21:05
21:02
Общество
Ученые Университета Умео заявили, что прием антибиотиков может привести к раку кишечника
21:01
Экономика
«Нафтогаз» Украины опасается технических проблем после сокращения поставок «Газпрома»
20:59
Общество
Huawei назначила премьеру глобальных версий смартфонов на 21 октября
20:53
Армия
Авианосец HMS Queen Elizabeth участвует в совместных учениях Британии и Японии
20:52
Спорт
«Круто!»: Дина Аверина поделилась впечатлениями от подаренного BMW
20:51
Весь мир
Российский посол гарантировал Эфиопии безоговорочную поддержку Москвы
20:50
Политика
Посол России объявил о победе над коррупцией в Афганистане усилиями талибов
20:49
Происшествия
Труп мужчины обнаружили в кустах на территории Заводского района Саратова
20:48
Политика
Возможный преемник Меркель потребовал извинений от кандидата в канцлеры Германии
20:47
Общество
Туроператоры прогнозируют интерес россиян к Турции, Египту и ОАЭ на Новый год
Все новости

Путин подписал указ о вручении государственных наград артистам Театра имени Вахтангова
Общество
Путин подписал указ о вручении государственных наград артистам Театра имени Вахтангова
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 11 сентября. Актеры Театра имени Вахтангова станут обладателями орденов за вклад в искусство. Российский лидер Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Актеры Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова готовятся принять государственные награды по указу президента Владимира Путина в канун 100-летия основания театра. Артисты Юлия Рутберг и Мария Аронова станут обладателями ордена Дружбы за вклад в искусство и многолетний труд в творческой профессии. Владимир Вдовиченков и Александр Олешко получат медали ордена За заслуги перед Отечеством II степени.

Орден Дружбы также был присужден Григорию Антипенко и Максиму Суханову. Новость о награждении артистов появилась на сайте правовой информации.

Путин также подписал указ о вручении наград медалистам Паралимпийских игр в Токио. Победители соревнований готовятся получить присужденные ордена и медали за заслуги в спорте.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Путин подписал указ о вручении государственных наград артистам Театра имени Вахтангова
путин театр указ
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru