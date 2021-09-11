Президент Эфиопии вручила новогодние подарки раненым солдатам

Аддис-Абеба, 11 сентября. Президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде навестила раненых бойцов национальных сил обороны и поздравила их с Новым годом.

«Мы гордимся вами и вашими действиями по защите суверенитета страны. Желаю скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — поблагодарила Зевде пострадавших.

Также глава республики вручила им праздничные подарки и угостила мясными блюдами из овец и быков. В этот раз Новый год в Эфиопии (Энкутаташ, День подношения драгоценностей — Прим.ФАН) отмечается 11 сентября. Согласно местным традициям, он символизирует переход от сезона проливных дождей к сбору урожая.

Однако несмотря на проведение торжественных мероприятий, страна по-прежнему страдает от масштабного кризиса. Межэтнический конфликт, захвативший север Эфиопии, обострился в нескольких соседних с Тыграем штатах.

Регионы испытывают острую нехватку продовольствия и предметов первой необходимости. Ранее Африканский союз призвал Правительство Эфиопии обеспечить бесперебойный доступ гуманитарных миссий в пострадавшие провинции.