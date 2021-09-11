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Наташа Королева после слухов о пластике груди Тарзана потрогала незнакомых мужчин
Шоу-бизнес
Наташа Королева после слухов о пластике груди Тарзана потрогала незнакомых мужчин
instagram.com  /  @koroleva__star

Москва, 11 сентября. Певица Наташа Королева ответила на слухи о фигуре шоумена Тарзана. Артистка раскрыла, как ее мужу удается поддерживать себя в форме, и заявила, что с легкостью узнает его грудь.

Наташа Королева стала гостьей ток-шоу «Секрет на миллион». Артистка поделилась своими секретами с телеведущей Лерой Кудрявцевой и прокомментировала один из слухов, которые окружают мужа певицы, шоумена Сергея Глушко.

Так, многие поклонники подозревают, что выдающаяся грудь артиста — результат пластической хирургии, а не спорта. Королева заверила фанатов, что теории о спортивной фигуре Тарзана — не более чем слухи.

«Да ну нет, конечно. Мы вообще семья за натуральность», — заявила артистка.

Королева также с гордостью заявила, что с легкостью узнает грудь мужа из тысячи. Тогда Кудрявцева предложила артистке пройти испытание и найти супруга на ощупь. Звезда потрогала нескольких незнакомых мужчин, после чего на ощупь определила, кто их них — Тарзан: как только певица дошла до любимого, она сразу заявила, что «вот это мои», чем обрадовала Глушко.

Недавно Наташа Королева также вспомнила непростой период в браке с шоуменом. Артистка призналась, что почувствовала себя «сломанной» на фоне слухов об измене Тарзана.

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Все новости / Шоу-бизнес / Наташа Королева после слухов о пластике груди Тарзана потрогала незнакомых мужчин
королева глушко секрет на миллион
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