Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 22:32
22:31
Спорт
Сборная России одержала победу над Украиной и вышла в 1/4 финала ЧЕ
22:11
Политика
Трамп собирается осчастливить американцев на выборах 2024 года
22:11
Общество
Власти Ямала увеличили заполняемость кафе и кинотеатров
22:07
Политика
Посол России Жирнов: Москва выстраивала контакты с талибами восемь лет
22:00
Общество
Американские ученые находят больных коронавирусом с помощью «умных» масок
21:45
Общество
Замглавы Минздрава Салагай назвал главный признак зависимости от алкоголя
21:38
Шоу-бизнес
Наташа Королева со слезами и дрожью решилась раскрыть секрет на миллион
21:35
Общество
Lada Vesta стала альтернативой дефицитной Lada Granta в России
21:30
Общество
Гривистые волки из Московского зоопарка рушат стереотипы о «санитарах леса»
21:28
Шоу-бизнес
Наташа Королева расплакалась при рассказе о потерянных детях от Тарзана и Жанне Фриске
Все новости

Подпольное правительство призвало к всеобщему восстанию в Мьянме
Весь мир
Подпольное правительство призвало к всеобщему восстанию в Мьянме
Федеральное агентство новостей  / 

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о попытках начать «народную оборонительную войну» в Мьянме, растущем противостоянии между Пекином и Вашингтоном в Южно-Китайском море, первом успешном запуске южнокорейской баллистической ракеты с подводной лодки, укреплении связей Индонезии и Австралии, а также наращивании военного присутствия Великобритании в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Королевский военно-морской флот Великобритании отправил два патрульных корабля HMS Spey и HMS Tamar на пятилетнее развертывание в Индо-Тихоокеанском регионе. Таким образом Лондон рассчитывает обозначить свое постоянное присутствие в этой части света вслед за первым размещением авианосца HMS Queen Elizabeth, который сейчас находится у берегов Японии.

Боевые корабли должны действовать как «глаза и уши военно-морского флота», работая вместе с союзниками Соединенного Королевства и «поднимая флаг глобальной Британии» на обширной территории от Восточной Африки до западного побережья США.

Южно-Китайское море

Эсминец ВМС США USS Benfold 8 сентября прошел в пределах 12 миль от рифа Мисчиф спорного архипелага Спратли в Южно-Китайском море (ЮКМ), «отстаивая навигационные права и свободы в соответствии с международным правом».

В ответ Пекин обвинил американцев в незаконном вторжении в свои воды. Китайские военные сообщили, что их воздушные и военно-морские силы вели наблюдение, а затем «выдворили» иностранный военный корабль. Позднее 7-й флот ВМС США опроверг заявление Китая, назвав его ложью.

Подчеркивая усилия США по оспариванию претензий Китая на спорные акватории, в Южно-Китайское море вошла авианосная ударная группа (АУГ) во главе с авианосцем USS Carl Vinson. Американцы заявили, что они будут проводить операции по обеспечению безопасности на море, боевые учения, а также отрабатывать другие задачи.

Рост напряженности в Южно-Китайском море последовал за введением 1 сентября новых правил, которые обязывают иностранные суда, входящие в территориальные воды КНР, предварительно уведомлять Пекин. Соединенные Штаты сразу же сообщили, что китайский закон не повлияет на их деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе. На этой неделе глава МИД Филиппин Теодоро Локсин-младший и министр обороны Дельфин Лорензана также заявили, что Манила будет игнорировать подобные требования и никогда не признает попытки Китая навязать свои условия поведения в ЮКМ.

Тем временем к островам Спратли отправлены дополнительные корабли береговой охраны Китая. Возможно, Пекин готовится к дальнейшему противостоянию в спорных районах Южно-Китайского моря.

Индонезия

Индонезия и Австралия продлили оборонный пакт и договорились о расширении связей в области подготовки индонезийских курсантов в австралийских военных академиях. Стороны также подписали ряд совместных соглашений в области безопасности, включая борьбу с терроризмом, предотвращение киберпреступлений и поддержку островных государств Тихого океана.

Встреча министров обороны и иностранных дел двух стран в формате «2+2» состоялась 9 сентября в Джакарте. На ней, в частности, обсуждались политические события в Афганистане и Мьянме, а также вопросы мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Индонезия и Австралия должны стать якорями сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул австралийский министр обороны Питер Даттон.

Плодотворный визит в Индонезию является частью большого турне глав МИД и Минобороны Австралии, в ходе которого они посетят Индию, Южную Корею и США. Вслед за Вашингтоном, усилившим в последнее время контакты с Джакартой, Канберра также рассчитывает привлечь индонезийцев на свою сторону в разворачивающемся противостоянии с Китаем в регионе.

Мьянма

Подпольное «Правительство национального единства» (NUG) 7 сентября объявило «День D» — начало масштабного вооруженного восстания против военных властей Мьянмы. Исполняющий обязанности президента NUG Дува Лаши Ла призвал через Facebook к «народной оборонительной войне против хунты», а также попросил содействия у вооруженных этнических группировок.

Созданное в апреле «Правительство национального единства» Мьянмы состоит главным образом из активистов и отстраненных от власти депутатов Национальной лиги за демократию. Сейчас все они находятся в изгнании или скрываются в стране.

В мае из бывших протестующих NUG формировало отряды «Народных сил обороны» (PDF). Эти боевики несут ответственность за организацию большей части взрывов и нападений на административные офисы, а также чиновников, полицейских и военных по всей стране.

После объявления «Дня D» увеличилось количество подобных нападений и взрывов, особенно в Магве, а также в округах Пегу (Баго), Мандалай, Танинтайи и Загайн. Вооруженные столкновения с силами безопасности отмечены в штатах Шан, Кая и Чин. Однако крупномасштабных боевых действий, о которых было заявлено NUG, не последовало.

Официально поддержала «восстание» пока только одна этническая группировка — «Армия национального демократического альянса Мьянмы» (MNDAA). Она состоит из этнических китайцев, исторически проживающих в регионе Кокан на границе с КНР.

В то же время «Каренская национально-освободительная армия» (KNLA), которая является военным крылом «Каренского национального союза» (KNU), 9 сентября заявила о захвате военной базы ВС Мьянмы в округе Пегу (Баго). Формально группировка не координирует свои действия с подпольным «Правительством национального единства», но еще 4 сентября KNU выразил готовность сотрудничать с любой организацией, «выступающей за свержение военной диктатуры».

Южная Корея

На этой неделе СМИ сообщили, что еще 1 сентября ВМС Южной Кореи провели первый подводный пуск баллистической ракеты «Хенму 4-4» с новой подлодки «Досан Ан Чханхо» (KSS-Ⅲ). Таким образом, Республика Корея стала восьмой страной, обладающей возможностью применения БРПЛ, наряду с Китаем, Россией, США, Великобританией, Индией, Францией и КНДР.

На этом фоне Агентство по закупкам вооружений Южной Кореи сообщило о подписании контракта на сумму 853 миллионов долларов с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Компания должна построить вторую из трех подводных лодок, способных запускать баллистические ракеты подводного базирования.

Стоит ожидать, что последние успехи Сеула подтолкнут регион к ускорению гонки вооружений. В мае действующий президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и американский государственный лидер Джо Байден договорились об отмене ограничений по дальности южнокорейских ракет в 800 км. Это позволит Южной Корее в скором времени получить средства доставки боезарядов, способные поражать не только Пхеньян, но также Токио и Пекин.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Подпольное правительство призвало к всеобщему восстанию в Мьянме
азия дайджест lu man
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru