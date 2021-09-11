Подпольное правительство призвало к всеобщему восстанию в Мьянме

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о попытках начать «народную оборонительную войну» в Мьянме, растущем противостоянии между Пекином и Вашингтоном в Южно-Китайском море, первом успешном запуске южнокорейской баллистической ракеты с подводной лодки, укреплении связей Индонезии и Австралии, а также наращивании военного присутствия Великобритании в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Королевский военно-морской флот Великобритании отправил два патрульных корабля HMS Spey и HMS Tamar на пятилетнее развертывание в Индо-Тихоокеанском регионе. Таким образом Лондон рассчитывает обозначить свое постоянное присутствие в этой части света вслед за первым размещением авианосца HMS Queen Elizabeth, который сейчас находится у берегов Японии.

Боевые корабли должны действовать как «глаза и уши военно-морского флота», работая вместе с союзниками Соединенного Королевства и «поднимая флаг глобальной Британии» на обширной территории от Восточной Африки до западного побережья США.

Южно-Китайское море

Эсминец ВМС США USS Benfold 8 сентября прошел в пределах 12 миль от рифа Мисчиф спорного архипелага Спратли в Южно-Китайском море (ЮКМ), «отстаивая навигационные права и свободы в соответствии с международным правом».

В ответ Пекин обвинил американцев в незаконном вторжении в свои воды. Китайские военные сообщили, что их воздушные и военно-морские силы вели наблюдение, а затем «выдворили» иностранный военный корабль. Позднее 7-й флот ВМС США опроверг заявление Китая, назвав его ложью.

Подчеркивая усилия США по оспариванию претензий Китая на спорные акватории, в Южно-Китайское море вошла авианосная ударная группа (АУГ) во главе с авианосцем USS Carl Vinson. Американцы заявили, что они будут проводить операции по обеспечению безопасности на море, боевые учения, а также отрабатывать другие задачи.

A correction to yesterday's satellite image of Carl Vinson Carrier Strike Group in the South China Sea. One Chinese destroyer is suspected of following the group. pic.twitter.com/OOanOKI0S5 — Duan Dang (@duandang) September 10, 2021

Рост напряженности в Южно-Китайском море последовал за введением 1 сентября новых правил, которые обязывают иностранные суда, входящие в территориальные воды КНР, предварительно уведомлять Пекин. Соединенные Штаты сразу же сообщили, что китайский закон не повлияет на их деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе. На этой неделе глава МИД Филиппин Теодоро Локсин-младший и министр обороны Дельфин Лорензана также заявили, что Манила будет игнорировать подобные требования и никогда не признает попытки Китая навязать свои условия поведения в ЮКМ.

Тем временем к островам Спратли отправлены дополнительные корабли береговой охраны Китая. Возможно, Пекин готовится к дальнейшему противостоянию в спорных районах Южно-Китайского моря.

Five China Coast Guard vessels, including 2305 from Ningbo (East China Sea Subbureau) and 6307 from Qingdao (North Sea Subbureau), converged on the Spratly Islands last night. In my opinion, China is preparing for a possible stand-off in southern parts of South China Sea. pic.twitter.com/Ntfafh4gW1 — Duan Dang (@duandang) September 10, 2021

Индонезия

Индонезия и Австралия продлили оборонный пакт и договорились о расширении связей в области подготовки индонезийских курсантов в австралийских военных академиях. Стороны также подписали ряд совместных соглашений в области безопасности, включая борьбу с терроризмом, предотвращение киберпреступлений и поддержку островных государств Тихого океана.

Встреча министров обороны и иностранных дел двух стран в формате «2+2» состоялась 9 сентября в Джакарте. На ней, в частности, обсуждались политические события в Афганистане и Мьянме, а также вопросы мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Индонезия и Австралия должны стать якорями сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул австралийский министр обороны Питер Даттон.

Плодотворный визит в Индонезию является частью большого турне глав МИД и Минобороны Австралии, в ходе которого они посетят Индию, Южную Корею и США. Вслед за Вашингтоном, усилившим в последнее время контакты с Джакартой, Канберра также рассчитывает привлечь индонезийцев на свою сторону в разворачивающемся противостоянии с Китаем в регионе.

Indonesia and Australia would expand military cooperation, including in education exchanges, and bolster counterterror cooperation, as the two nations seek to deepen their security links amid an increasingly challenging Indo-Pacific environmenthttps://t.co/akL2FpjCo5 pic.twitter.com/oqeyh1fMn0 — Andreas Harsono (@andreasharsono) September 11, 2021

Мьянма

Подпольное «Правительство национального единства» (NUG) 7 сентября объявило «День D» — начало масштабного вооруженного восстания против военных властей Мьянмы. Исполняющий обязанности президента NUG Дува Лаши Ла призвал через Facebook к «народной оборонительной войне против хунты», а также попросил содействия у вооруженных этнических группировок.

Созданное в апреле «Правительство национального единства» Мьянмы состоит главным образом из активистов и отстраненных от власти депутатов Национальной лиги за демократию. Сейчас все они находятся в изгнании или скрываются в стране.

В мае из бывших протестующих NUG формировало отряды «Народных сил обороны» (PDF). Эти боевики несут ответственность за организацию большей части взрывов и нападений на административные офисы, а также чиновников, полицейских и военных по всей стране.

#Myanmar civilian @NUGMyanmar declares "defensive war" against #military & calls on all including #ethnic armies & militias to join the people's defence forces to stage "nationwide uprising". About a month ago, the #NUG had said they plan to launch D-Day #WhatsHappeningInMyanmar https://t.co/cGSYXAG3fs pic.twitter.com/bnhDzxDtVl — May Wong (@MayWongCNA) September 7, 2021

После объявления «Дня D» увеличилось количество подобных нападений и взрывов, особенно в Магве, а также в округах Пегу (Баго), Мандалай, Танинтайи и Загайн. Вооруженные столкновения с силами безопасности отмечены в штатах Шан, Кая и Чин. Однако крупномасштабных боевых действий, о которых было заявлено NUG, не последовало.

Официально поддержала «восстание» пока только одна этническая группировка — «Армия национального демократического альянса Мьянмы» (MNDAA). Она состоит из этнических китайцев, исторически проживающих в регионе Кокан на границе с КНР.

В то же время «Каренская национально-освободительная армия» (KNLA), которая является военным крылом «Каренского национального союза» (KNU), 9 сентября заявила о захвате военной базы ВС Мьянмы в округе Пегу (Баго). Формально группировка не координирует свои действия с подпольным «Правительством национального единства», но еще 4 сентября KNU выразил готовность сотрудничать с любой организацией, «выступающей за свержение военной диктатуры».

The Karen National Liberation Army (#KNLA) managed to take over a Myanmar military base in Bago Region on Thursday, a spokesperson for the political wing of the organization said. https://t.co/b54LmTf3BC — Mir Sidiquee - RCPD (@mir_sidiquee) September 11, 2021

Южная Корея

На этой неделе СМИ сообщили, что еще 1 сентября ВМС Южной Кореи провели первый подводный пуск баллистической ракеты «Хенму 4-4» с новой подлодки «Досан Ан Чханхо» (KSS-Ⅲ). Таким образом, Республика Корея стала восьмой страной, обладающей возможностью применения БРПЛ, наряду с Китаем, Россией, США, Великобританией, Индией, Францией и КНДР.

На этом фоне Агентство по закупкам вооружений Южной Кореи сообщило о подписании контракта на сумму 853 миллионов долларов с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Компания должна построить вторую из трех подводных лодок, способных запускать баллистические ракеты подводного базирования.

Стоит ожидать, что последние успехи Сеула подтолкнут регион к ускорению гонки вооружений. В мае действующий президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и американский государственный лидер Джо Байден договорились об отмене ограничений по дальности южнокорейских ракет в 800 км. Это позволит Южной Корее в скором времени получить средства доставки боезарядов, способные поражать не только Пхеньян, но также Токио и Пекин.