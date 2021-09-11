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ЦАР укрепила экономическое сотрудничество с Камеруном
Весь мир
ЦАР укрепила экономическое сотрудничество с Камеруном
Федеральное агентство новостей  /  Aboubakar Sidick M

Банги, 11 сентября. Камерун открыл несколько предприятий в Центральноафриканской Республике. Официальный Яунде заинтересован в укреплении сотрудничества с соседним государством.

В ЦАР на текущий момент работает несколько сотен камерунцев. Многие из них заняты в сфере торговли. Особое внимание стоит обратить на компанию Foberd, которая открыла несколько магазинов в дружественной стране. Фирма популярна благодаря низкими ценами и большому ассортименту разнообразной продукции.

Также жители Камеруна хорошо зарекомендовали себя в строительных работах любого профиля. Они имеют высокий спрос среди центральноафриканцев, особенно во время восстановления республики после затяжного конфликта.

Местные жители хвалят камерунских специалистов в сфере типографии. Менее чем за 48 часов они могут изготовить крупную партию принтованных футболок, листовок или брошюр.

Большинство салонов сотовой связи в ЦАР принадлежат камерунским компаниям. Именно у них жители покупают мобильные телефоны. Выбор достаточно разнообразен: от кнопочных «звонилок» до флагманов продукции Apple.

Ранее министр связи и массовой информации Серж Гислен Джори посетил Яунде, чтобы перенять опыт местных СМИ для обучения журналистов Центральноафриканской Республики.

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