На Ямале рыбаки спасли тонущего медвежонка, который устал плыть

Салехард, 11 сентября. Ямальские рыбаки не бросили в беде маленького медвежонка, который устал плыть и начал тонуть. Мужчины выловили его с помощью сачка из холодной воды.

Происходящее рыбаки сняли на видео. На кадрах можно увидеть, как медвежонок, прибившись к лодке, начал цепляться за бортики, но у него никак не получалось залезть в нее.

Неравнодушные рыбаки помогли ему со словами «Не бойся, садись туда, к мотору». Один из местных жителей опасался, что животное может укусить, но другой заверил, что зверек просто держится и пытается не свалиться в воду.

«Отдыхай, малой, отдыхай!» — обратились к медвежонку рыбаки.

Случай чудесного спасения ранее произошел в Свердловской области. Местные ветеринары вернули к жизни умирающую собаку, сняв с нее более 50 клещей. По словам врачей, спасение дворняги стало для них нестандартным случаем.