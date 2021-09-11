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Аналитик Литовкин усомнился в возможности США отказаться от российских двигателей РД-180
Армия
Аналитик Литовкин усомнился в возможности США отказаться от российских двигателей РД-180
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 сентября. Отказ Соединенных Штатов от покупки российских ракетных двигателей РД-180 является временной мерой, заявил военный обозреватель ТАСС и полковник в отставке Виктор Литовкин.

По словам аналитика, Конгресс США неоднократно запрещал покупать ракетные двигатели из России, однако американцы так и не смогли отказаться от их использования, потому что замены российской продукции нет. Эксперт уверен, что и в этот раз отказ от закупки окажется временным, передает Baltnews.

Литовкин утверждает, что приостановка Вашингтоном дальнейшей покупки РД-180 связана с отсутствием необходимого числа ракет. По его словам, у американцев находятся на хранении по крайней мере 50 российских агрегатов, поэтому было решено прекратить дальнейшие заказы двигателей. Также полковник отметил, что американцы не откажутся от РД-180, поскольку они не в состоянии производить такие же у себя или даже купить у кого-нибудь другого.

«Мы им продали лицензию на эти двигатели и технологию на производство, но они не в состоянии повторить эти двигатели или даже скопировать – ума не хватает», — подчеркнул эксперт.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко объяснил, чем для США обернется отказ от российского двигателя РД-180. По его словам, американским ракетостроителям придется изрядно постараться, чтобы найти замену силовым агрегатам из России.

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россия сша рд-180 литовкин
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